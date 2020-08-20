УЄФА допускає можливість часткового повернення уболівальників на стадіони вже у вересні

Зазначається, що зустріч є частиною консультаційного процесу, що зараз веде УЄФА. Союз також тісно співпрацює з органами охорони здоров’я й урядами, аби вивчити можливість і вплив можливого повернення вболівальників на стадіони в рамках змагань клубів і збірних під егідою УЄФА.

Учасники наради підкреслили необхідність застосування суворих заходів гігієни та санітарії, аби гарантувати здоров’я всіх присутніх на матчах, перш ніж дозволити фанатам повернутися на трибуни.

В УЄФА зазначили, що було б занадто рано вже зараз допускати вболівальників на матчі, а саме на ігри національних збірних, які мають відбутися на початку вересня, і що для точного вивчення впливу глядачів на дотримання медичних протоколів мають бути проведені контрольні поєдинки.

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Крім того, УЄФА запропонував використати матч за Суперкубок УЄФА, який відбудеться 24 вересня в Будапешті, в якості пілотного поєдинку, на якому може бути присутня мінімальна кількість глядачів.

Обговорювалося також питання про карантин для футболістів, зокрема для зустрічей національних збірних, коли гравці закордонних клубів можуть ризикувати опинитися в карантині після повернення до країни, де вони проживають.

Асоціаціям рекомендується звернутися до урядів своїх країн із проханням про винятки для гравців та членів команд (так звані міжнародні коридори, які вже існують у деяких державах). Той факт, що гравці все одно проходитимуть тестування в рамках загального Протоколу УЄФА про повернення в гру, має гарантувати, що подібні винятки не нестимуть ризику для суспільства. Також було наголошено, що подібні міжнародні коридори значно спростять організацію матчів.

В асоціацій також буде можливість ініціювати перенесення матчу на нейтральне поле, якщо поточні внутрішні умови можуть поставити під загрозу проведення гри.

Нагадаємо, раніше УАФ та МОЗ України дозволили частковий доступ до футбольних змагань в Україні представникам ЗМІ.

Згодом, також було прийнято рішення про дозвіл бути присутніми на матчах уболівальникам, проте у кількості не більше 25% від заповнюваності стадіону.