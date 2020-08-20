УЕФА допускает возможность частичного возврата болельщиков на стадионы уже в сентябре

Отмечается, что встреча является частью консультационного процесса, который сейчас ведет УЕФА. Союз также тесно сотрудничает с органами здравоохранения и правительствами, чтобы изучить возможность и влияние возможного возврата болельщиков на стадионы в рамках соревнований клубов и сборных под эгидой УЕФА.

Участники совещания подчеркнули необходимость применения строгих мер гигиены и санитарии, чтобы гарантировать здоровье всех присутствующих на матчах, прежде чем позволить фанатам вернуться на трибуны.

В УЕФА отметили, что было бы слишком рано уже сейчас допускать болельщиков на матчи, а именно на игры национальных сборных, которые должны состояться в начале сентября, и для точного изучения влияния зрителей на соблюдение медицинских протоколов должны быть проведены контрольные поединки.

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Кроме того, УЕФА предложил использовать матч за Суперкубок УЕФА, который состоится 24 сентября в Будапеште, в качестве пилотного поединка, на котором может присутствовать минимальное количество зрителей.

Обсуждался также вопрос о карантине для футболистов, в частности для встреч национальных сборных, когда игроки зарубежных клубов могут рисковать оказаться на карантине после возвращения в страну, где они проживают.

Ассоциациям рекомендуется обратиться к правительствам своих стран с просьбой об исключениях для игроков и членов команд (так называемые международные коридоры, которые уже существуют в некоторых государствах). Тот факт, что игроки все равно будут проходить тестирование в рамках общего Протокола УЕФА о возвращении в игру, должен гарантировать, что подобные исключения не будут нести риск для общества. Также было отмечено, что подобные международные коридоры значительно упростят организацию матчей.

В ассоциаций также будет возможность инициировать перенос матча на нейтральное поле, если текущие внутренние условия могут поставить под угрозу проведение игры.

Напомним, ранее УАФ и Минздрав Украины разрешили частичный доступ к футбольным соревнованиям в Украине представителям СМИ.

Впоследствии, также было принято решение о разрешении присутствовать на матчах болельщиков, однако в количестве не более 25% от заполняемости стадиона.