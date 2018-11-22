Українців попередили про призупинку пропуску на кордоні з Угорщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У пункті пропуску “Лужанка” наступного вівторка, 27 листопада, тимчасово припинять рух — прокладатимуть кабель. Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС у Закарпатській області, передає УНН.
“27 листопада 2018 року в період з 08:00 по 17:00 в пункті пропуску „Лужанка“ тимчасово буде припинено оформлення та пропуск автомобілів на в’їзд в Україну. Причина — прокладання кабелю до будівлі ДФС”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі Закарпатської митниці попросили подорожуючих з розумінням поставитись до ситуації, взяти до уваги вказану інформацію та спланувати перетин кордону у зручний для себе спосіб.
Крім того, інформацію про митні пости Закарпатської митниці ДФС та їх графік роботи можна переглянути на офіційному сайті.
Нагадаємо, 13 листопада на кордоні із Словаччиною тимчасово не працював пункт пропуску “Малі Селменці” через роботи у електромережах.
Також варто зазначити, що Польща відновить контроль на внутрішніх кордонах ЄС.