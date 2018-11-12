Завтра на кордоні із Словаччиною не працюватиме пункт пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Пункт пропуску “Малі Селменці” у вівторок, 13 листопада тимчасово не працюватиме. Про це повідомила прес-служба ДФС у Закарпатській області, передає УНН.
“На Закарпатській митниці ДФС інформують, що у вівторок, 13 листопада 2018 року, з 9:00 по 16:00 в пункті пропуску „Малі Селменці“ митного поста „Тиса“ буде відключено енергопостачання. Причина — ремонтні роботи на лінії електромереж”, — йдеться у повідомленні.
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У зв’язку з цим пропуск громадян у міжнародному пішохідному пункті пропуску “Малі Селменці — Вельке Слеменце” на державному кордоні України зі Словацькою Республікою у вказаний час буде тимчасово припинено.
“Просимо подорожуючих з розумінням поставитись до ситуації, взяти до уваги вказану інформацію та спланувати перетин кордону у зручний для себе спосіб”, — попереджають прикордонники
Інформація про митні пости Закарпатської митниці ДФС та їх графік роботи доступна на сторінці відомства.
Раніше ГУ ДФС у Закарпатській області роз’яснило причини накопичення вантажівок на митному посту “Ужгород” упродовж 1-3 жовтня. Так, 25 вересня через страйки на кордоні з Польщею виникли черги.