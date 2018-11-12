Завтра на границе со Словакией не будет работать пункт пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пункт пропуска “Малые Селменцы” во вторник, 13 ноября временно не работает. Об этом сообщила пресс-служба ГФС в Закарпатской области, передает УНН.
“На Закарпатской таможне ГФС информируют, что во вторник, 13 ноября 2018 года, с 9:00 до 16:00 в пункте пропуска ”Малые Селменцы“ таможенного поста ”Тиса“ будет отключено энергоснабжение. Причина — ремонтные работы на линии электропередач”, - говорится в сообщении.
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В связи с этим пропуск граждан в международном пешеходном пункте пропуска “Малые Селменцы — Вельке Слеменце” на государственной границе Украины со Словацкой Республикой в указанное время будет приостановлен.
“Просим путешествующих с пониманием отнестись к ситуации, учесть указанную информацию и спланировать пересечение границы удобным для себя способом”, — предупреждают пограничники
Информация о таможенных постах Закарпатской таможни ГФС и их график работы доступна на странице ведомства.
Ранее ГУ ГФС в Закарпатской области разъяснило причины скопления грузовиков на таможенном посту “Ужгород” в течение периода 1-3 октября. Так, 25 сентября из-за забастовки на границе с Польшей возникли очереди.