Украинцев предупредили о приостановке пропуска на границе с Венгрией

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104008 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109593 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146187 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141775 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135093 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127660 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169140 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118046 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141617 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В пункте пропуска “Лужанка” в следующий вторник, 27 ноября, временно прекратят движение — будут прокладывать кабель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Закарпатской области, передает УНН.

“27 ноября 2018 года в период с 08:00 по 17:00 в пункте пропуска "Лужанка“ временно будет приостановлено оформление и пропуск автомобилей на въезд в Украину. Причина — прокладка кабеля в здании ГФС”, - говорится в сообщении.

В пресс-службе Закарпатской таможни попросили путешествующих с пониманием отнестись к ситуации, учесть указанную информацию и спланировать пересечение границы в удобный для себя способ.

Кроме того, информацию о таможенных постах Закарпатской таможни ГФС и их график работы можно посмотреть на официальном сайте.

Напомним, 13 ноября на границе со Словакией временно не работал пункт пропуска “Малые Селменцы” из-за работ в электросетях.

Также стоит отметить, что Польша восстановит контроль на внутренних границах ЕС.

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