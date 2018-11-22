Украинцев предупредили о приостановке пропуска на границе с Венгрией
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В пункте пропуска “Лужанка” в следующий вторник, 27 ноября, временно прекратят движение — будут прокладывать кабель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Закарпатской области, передает УНН.
“27 ноября 2018 года в период с 08:00 по 17:00 в пункте пропуска "Лужанка“ временно будет приостановлено оформление и пропуск автомобилей на въезд в Украину. Причина — прокладка кабеля в здании ГФС”, - говорится в сообщении.
В пресс-службе Закарпатской таможни попросили путешествующих с пониманием отнестись к ситуации, учесть указанную информацию и спланировать пересечение границы в удобный для себя способ.
Кроме того, информацию о таможенных постах Закарпатской таможни ГФС и их график работы можно посмотреть на официальном сайте.
Напомним, 13 ноября на границе со Словакией временно не работал пункт пропуска “Малые Селменцы” из-за работ в электросетях.
Также стоит отметить, что Польша восстановит контроль на внутренних границах ЕС.