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Україна здатна відмовитись від імпортного газу в найближчі роки - Гройсман

Україна здатна відмовитись від імпортного газу в найближчі роки - Гройсман

Київ • УНН

 • 10205 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Україна зможе відмовитися від імпортного газу у найближчі п'ять років завдяки відкриттю доступу до українських ресурсних надр. Про це у ефірі "Свобода слова" сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє УНН.

“У нас є безліч можливостей стати енергонезалежними. Ми починаємо розкручувати дуже складну і закриту систему — доступ до українських надр. Я вважаю, що у найближчі 5 років цей відкритий доступ та дасть нам можливість не купувати газ за валюту, а виробляти в Україні”, — розповів Гройсман.

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Як інформував УНН, за січень Україна видобула 1,5 мільярди кубів газу.

В уряді пообіцяли більше не підвищувати ціни на газ до виборів, а саме — до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде “роком виборів”. На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь — парламентські.

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Як повідомляв УНН, у зв’язку з тим, що в Єгипті видобуток природнього газу вийшов на рівень самозабезпечення, країна відмовляється від його імпорту.

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