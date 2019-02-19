Украина способна отказаться от импортного газа в ближайшие годы - Гройсман

"У нас есть множество возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему - доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие 5 лет этот открытый доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить в Украине", - рассказал Гройсман.

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Как информировал УНН, за январь Украины добыла 1,5 миллиарда кубов газа.

В правительстве пообещали больше не повышать цены на газ до выборов, а именно - до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019 назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.

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Как сообщал УНН, в связи с тем, что в Египте добыча природного газа вышел на уровень самообеспечения, страна отказывается от его импорта.

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