Україна у червні відновлює міжнародні рейси залізницею

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"Укрзалізниця має намір з червня розпочати відновлення міжнародних пасажирських перевезень. Зокрема, вже досягнуті попередні домовленості щодо відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною. Крім того, ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами", - повідомили в УЗ.

Деталі

Зі слів в.о. голови правління компанії Івана Юрика, вести перемовини із залізничними адміністраціями країн-сусідів щодо відновлення міжнародних маршрутів дає змогу те, що наразі в Україні та сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусу. "Минулого тижня оглянули готовність інфраструктури на заході країни, яка межує з країнами Європи. Тут ми розпочали низку проектів та робіт. Тож можу з упевненістю сказати, що Укрзалізниця готова до відновлення цих перевезень", — зазначив Юрик.

Зокрема, як вказано, Укрзалізниця вже отримала погодження щодо курсування безпересадкових вагонів Київ — Відень з червня. Також планується відновити поїзди, що курсують на маршруті Чоп — Захонь.

Зазначається, що на міжнародних маршрутах буде посилено контроль за дотриманням протиепідеміологічних заходів. Інформацію щодо правил в’їзду в іноземні країни та обмежень, які діють на їх території, в УЗ просять уточнювати на сайтах посольств.

Також вказано, що після відновлення міжнародного пасажирського сполучення пасажири зможуть придбати квитки до Білорусі та зворотно онлайн.

Доповнення

Торік у березні, після введення в Україні карантину для стримування пандемії коронавірусу, міжнародне пасажирське залізничне сполучення припинилося - з 17 березня 2020 року.

До слова

В Україні з березня підвищували ціни на проїзд у залізничному транспорті. До прикладу, вартість квитка з Києва до Львова мала зрости з 190 грн до 232 грн, повідомляли раніше в УЗ.

У компанії пояснювали, що закладають у свій фінансовий план на 2021 рік плавне збільшення тарифів на пасажирські перевезення на 2% в місяць, починаючи з 1 березня, щоб "інвестувати в поліпшення якості послуг, що надаються".

Тим часом, на тлі пандемії, кількість проданих квитків на поїзди падає. Як свідчать дані на сайті УЗ, у 2020 році зниження становило 63,4% у порівнянні з 2019 роком - з 53,35 млн проданих проїзних документів до 19,52 млн. При цьому станом на 5 травня, з початку 2021 року, продано вже 6 695 473 квитків.