Украина в июне восстанавливает международные рейсы железной

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 72575 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 129267 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184524 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186453 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 271382 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 313966 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157009 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142906 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 269037 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126312 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 209458 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 103343 просмотра
Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

3 марта, 10:14 • 42634 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 178242 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 54513 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 313967 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 269037 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 424913 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 390935 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 374357 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 54513 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 178242 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 209458 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190112 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 271384 просмотра
Актуальное
Украина в июне восстанавливает международные рейсы железной

Украина в июне восстанавливает международные рейсы железной

Киев  •  УНН

 • 40168 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Укрзализныця в июне начнет восстанавливать международные пассажирские перевозки - сначала в Австрию и Венгрию. Об этом заявили в компании, передает УНН.

Цитата:

"Укрзализныця намерена с июня начать восстановление международных пассажирских перевозок. В частности, уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией. Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой по восстановлению скоростного сообщения между странами", - сообщили в УЗ.

Детали

По словам и.о. главы правления компании Ивана Юрыка, вести переговоры с железнодорожными администрациями стран-соседей по восстановлению международных маршрутов позволяет то, что сейчас в Украине и соседних странах наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса. "На прошлой неделе осмотрели готовность инфраструктуры на западе страны, что граничит со странами Европы. Здесь мы начали ряд проектов и работ. Поэтому могу с уверенностью сказать, что Укрзализныця готова к возобновлению этих перевозок", - отметил Юрык.

В частности, как указано, Укрзализныця уже получила согласование по курсированию беспересадочных вагонов Киев - Вена с июня. Также планируется возобновить поезда, курсирующие по маршруту Чоп - Захонь.

Отмечается, что на международных маршрутах будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Информацию о правилах въезда в другие страны и ограничениях, действующих на их территории, в УЗ просят уточнять на сайтах посольств.

Также указано, что после восстановления международного пассажирского сообщения пассажиры смогут приобрести билеты в Беларусь и обратно онлайн.

Дополнение

В прошлом году в марте, после введения в Украине карантина для сдерживания пандемии коронавируса, международное пассажирское железнодорожное сообщение прекратилось - с 17 марта 2020 года.

К слову

В Украине с марта повышали цены на проезд в железнодорожном транспорте. К примеру, стоимость билета из Киева во Львов должна была вырасти с 190 грн до 232 грн, сообщали ранее в УЗ.

В компании объясняли, что закладывают в свой финансовый план на 2021 года плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы "инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг".

Между тем, на фоне пандемии, количество проданных билетов на поезда падает. Как свидетельствуют данные на сайте УЗ, в 2020 году снижение составило 63,4% по сравнению с 2019 годом - с 53,35 млн проданных проездных документов до 19,52 млн. При этом по состоянию на 5 мая, с начала 2021 года, продано уже 6 695 473 билетов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономикаCOVID-19

Обратиться по вопросам размещения рекламы