Украина в июне восстанавливает международные рейсы железной

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"Укрзализныця намерена с июня начать восстановление международных пассажирских перевозок. В частности, уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией. Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой по восстановлению скоростного сообщения между странами", - сообщили в УЗ.

Детали

По словам и.о. главы правления компании Ивана Юрыка, вести переговоры с железнодорожными администрациями стран-соседей по восстановлению международных маршрутов позволяет то, что сейчас в Украине и соседних странах наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса. "На прошлой неделе осмотрели готовность инфраструктуры на западе страны, что граничит со странами Европы. Здесь мы начали ряд проектов и работ. Поэтому могу с уверенностью сказать, что Укрзализныця готова к возобновлению этих перевозок", - отметил Юрык.

В частности, как указано, Укрзализныця уже получила согласование по курсированию беспересадочных вагонов Киев - Вена с июня. Также планируется возобновить поезда, курсирующие по маршруту Чоп - Захонь.

Отмечается, что на международных маршрутах будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Информацию о правилах въезда в другие страны и ограничениях, действующих на их территории, в УЗ просят уточнять на сайтах посольств.

Также указано, что после восстановления международного пассажирского сообщения пассажиры смогут приобрести билеты в Беларусь и обратно онлайн.

Дополнение

В прошлом году в марте, после введения в Украине карантина для сдерживания пандемии коронавируса, международное пассажирское железнодорожное сообщение прекратилось - с 17 марта 2020 года.

К слову

В Украине с марта повышали цены на проезд в железнодорожном транспорте. К примеру, стоимость билета из Киева во Львов должна была вырасти с 190 грн до 232 грн, сообщали ранее в УЗ.

В компании объясняли, что закладывают в свой финансовый план на 2021 года плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы "инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг".

Между тем, на фоне пандемии, количество проданных билетов на поезда падает. Как свидетельствуют данные на сайте УЗ, в 2020 году снижение составило 63,4% по сравнению с 2019 годом - с 53,35 млн проданных проездных документов до 19,52 млн. При этом по состоянию на 5 мая, с начала 2021 года, продано уже 6 695 473 билетов.