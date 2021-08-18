Україна офіційно визнала вакцину від Johnson & Johnson

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кабінет міністрів України додав вакцину Janssen (Johnson & Johnson) в список вакцин, після вакцинації якими видається COVID-сертифікат, передає УНН.

Так, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 18 серпня.

Деталі

Вакцину Janssen додали в список вакцин, після вакцинації якими видається COVID-сертифікат. Її особливість в тому, що потрібна лише одна доза.

Доповнення

У липні цього року в Україні зареєстрували вакцину проти COVID-19 фірми Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson.

Janssen - це векторна вакцина розроблена, фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже понад 2,8 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 7,7 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 118 тисяч, більшість з них - другою дозою.

Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

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