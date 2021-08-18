Украина официально признала вакцину от Johnson & Johnson
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Кабинет министров Украины добавил вакцину Janssen (Johnson & Johnson) в список вакцин, после вакцинации которой выдается COVID-сертификат, передает УНН.
Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 18 августа.
Детали
Вакцину Janssen добавили в список вакцин, после вакцинации которой выдается COVID-сертификат. Ее особенность в том, что нужна только одна доза.
Дополнение
В июле этого года в Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 фирмы Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson.
Janssen - это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.
Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 2,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 7,7 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 118 000, большинство из них - второй дозой.
Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).