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Украина официально признала вакцину от Johnson & Johnson

Украина официально признала вакцину от Johnson & Johnson

Киев  •  УНН

 • 50648 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Кабинет министров Украины добавил вакцину Janssen (Johnson & Johnson) в список вакцин, после вакцинации которой выдается COVID-сертификат, передает УНН.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 18 августа.

Детали

Вакцину Janssen добавили в список вакцин, после вакцинации которой выдается COVID-сертификат. Ее особенность в том, что нужна только одна доза.

Дополнение

В июле этого года в Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 фирмы Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson.

Janssen - это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 2,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 7,7 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 118 000, большинство из них - второй дозой.

Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

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