Україна має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі м’ясом - Держстатистики

Таким чином Україна п’ятий рік поспіль підтверджує статус нетто-експортера даного виду продукту.

Переломним моментом став 2013 рік, коли країна з імпортера перетворилася в експортера. За даними ДФС, серед усіх видів м'яса найбільшу частку має експорт курятини. Цього року Україна експортувала понад 19 тис. тонн м'яса птиці, в той час як експорт свинини та яловичини становив всього 161 та 709 тонн.

"Сьогодні Україна є країною, яка у грошовому вираженні більше експортує м'яса, ніж імпортує. Це не дивно, адже ми інтегровані у більшість міжнародних договорів із торгівлі, співпрацюємо із СОТ і ЗВТ. Ми - країна вільного ринку. І хоча є певні сезонні коливання, є певна зміна структури, але поки залишається тренд, що ми - нетто-експортери м'яса, передумов для занепокоєнь немає.

Ми достатньо виробляємо для експорту і для того, аби заповнити внутрішній ринок", - зазначив директор “Українського клубу аграрного бізнесу” Тарас Висоцький.