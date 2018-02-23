Украина имеет положительное сальдо внешней торговли мясом - Госстатистики

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63478 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77743 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80431 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107452 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100407 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104562 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111540 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117086 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122797 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134318 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Украина имеет положительное сальдо внешней торговли мясом - Госстатистики

Украина имеет положительное сальдо внешней торговли мясом - Госстатистики

Киев  •  УНН

 • 10162 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В прошлом году Украина экспортировала мяса на 531 млн долл., в то время как импорт соответствующей продукции составил 112 млн долл. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

Таким образом, Украина пятый год подряд подтверждает статус нетто-экспортера данного вида продукта.

Переломным моментом стал 2013 год, когда страна из импортера превратилась в экспортера. По данным ГФС, из всех видов мяса наибольшую долю имеет экспорт курятины. В этом году Украина экспортировала более 19 тыс. тонн мяса птицы, в то время как экспорт свинины и говядины составил всего 161 и 709 тонн.

"Сегодня Украина является страной, которая в денежном выражении больше экспортирует мяса, чем импортирует. Это неудивительно, ведь мы интегрированы в большинство международных договоров по торговле, сотрудничаем с ВТО и ЗСТ.

Мы - страна свободного рынка. И хотя есть определенные сезонные колебания, существуют некоторое изменение структуры, но пока остается тренд, что мы - нетто-экспортеры мяса, предпосылок для беспокойств нет. Мы достаточно производим для экспорта и для того, чтобы заполнить внутренний рынок", - отметил директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий.

Украинские Национальные Новости

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