Украина имеет положительное сальдо внешней торговли мясом - Госстатистики

Таким образом, Украина пятый год подряд подтверждает статус нетто-экспортера данного вида продукта.

Переломным моментом стал 2013 год, когда страна из импортера превратилась в экспортера. По данным ГФС, из всех видов мяса наибольшую долю имеет экспорт курятины. В этом году Украина экспортировала более 19 тыс. тонн мяса птицы, в то время как экспорт свинины и говядины составил всего 161 и 709 тонн.

"Сегодня Украина является страной, которая в денежном выражении больше экспортирует мяса, чем импортирует. Это неудивительно, ведь мы интегрированы в большинство международных договоров по торговле, сотрудничаем с ВТО и ЗСТ.

Мы - страна свободного рынка. И хотя есть определенные сезонные колебания, существуют некоторое изменение структуры, но пока остается тренд, что мы - нетто-экспортеры мяса, предпосылок для беспокойств нет. Мы достаточно производим для экспорта и для того, чтобы заполнить внутренний рынок", - отметил директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий.