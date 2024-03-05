Україна передавала надлишки електрики Польщі, через обстріл рф знеструмлена шахта на Донеччині
Київ • УНН
Через російські обстріли в Донецькій області була знеструмлена шахта, на поверхню було піднято 16 робітників.
Через профіцит електроенергії, Україна передавала надлишки електрики Польщі. Внаслідок ворожого обстрілу у Донецькій області знеструмлена шахта, на поверхню вивели 16 працівників. Про це у вівторок повідомили в Міненерго, передає УНН.
В енергосистемі України вчора виник профіцит електроенергії. На запит НЕК "Укренерго" надлишки передавалися до Польщі сумарною величиною 246 МВт*год (з 13:00 до 16:00 години)
Як зазначається, наразі у резерві перебувають 10 енергоблоків і 2 корпуси ТЕС і ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби.
Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії, додали в Міненерго.
"Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - наголосили у відомстві.
Також повідомили, що виведено в ремонт високовольтну повітряну лінію 330 кВ НЕК "Укренерго". Через це на одній з АЕС тимчасово знижена потужність енергоблоків.
Наслідки обстрілів рф
Через бойові дії відключилася повітряна лінія електропередачі на Донеччині, внаслідок цього знеструмилась підстанція, від якої живиться шахта. Як повідомляється, 16 людей були виведені на поверхню.
Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено газопровід у Нікополі, є відключені споживачі.
Також через бойові дії на Чернігівщині відключилась повітряна лінія електропередачі, яка живить побутових споживачів. Одномоментно відключено 370 домогосподарств у 6 населених пунктах.
Ситуація на ЗАЕС
Лінія 330 кВ, що живила ЗАЕС, залишається знеструмленою, вказали в Міненерго.
Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,54 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Імпорт та Експорт
На поточну добу прогнозується експорт електроенергії до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 13 393 МВт*год, імпорт - до 76 МВт*год.
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