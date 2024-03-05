Украина передавала излишки электричества Польше, из-за обстрелов рф обесточена шахта в Донецкой области

Из-за профицита электроэнергии, Украина передавала излишки электричества Польше. В результате вражеского обстрела в Донецкой области обесточена шахта, на поверхность вывели 16 работников. Об этом во вторник сообщили в Минэнерго, передает УНН.

В энергосистеме Украины вчера возник профицит электроэнергии. По запросу НЭК "Укрэнерго" излишки передавались в Польшу суммарной величиной 246 МВт*ч (с 13:00 до 16:00 часов) - говорится в сообщении Минэнерго.

Как отмечается, сейчас в резерве находятся 10 энергоблоков и 2 корпуса ТЭС и ТЭЦ, которые будут задействованы в случае необходимости.

Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии, добавили в Минэнерго.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - отметили в ведомстве.

Также сообщили, что выведена в ремонт высоковольтная воздушная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". Из-за этого на одной из АЭС временно снижена мощность энергоблоков.

Последствия обстрелов рф

Из-за боевых действий отключилась воздушная линия электропередачи в Донецкой области, в результате этого обесточилась подстанция, от которой питается шахта. Как сообщается, 16 человек были выведены на поверхность.

В результате вражеского артобстрела поврежден газопровод в Никополе, есть отключенные потребители.

Также из-за боевых действий на Черниговщине отключилась воздушная линия электропередачи, которая питает бытовых потребителей. Одномоментно отключено 370 домохозяйств в 6 населенных пунктах.

Ситуация на ЗАЭС

Линия 330 кВ, питавшая ЗАЭС, остается обесточенной, указали в Минэнерго.

Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизился и составляет 15,54 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт и Экспорт

На текущие сутки прогнозируется экспорт электроэнергии в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию - до 13 393 МВт*ч, импорт - до 76 МВт*ч.

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