Украина передавала излишки электричества Польше, из-за обстрелов рф обесточена шахта в Донецкой области
Из-за российских обстрелов в Донецкой области была обесточена шахта, на поверхность было поднято 16 рабочих.
Захватчики ночью обстреляли Никополь из РСЗО "Ураган"
Ночью россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области Украины из реактивных систем залпового огня "Ураган", обошлось без жертв.
"Есть погибшие и раненые: в ГУР рассказали подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов"
В ГУР сообщили подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов".
рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов
россия обстреляла 7 громад Сумской области, вызвав 56 взрывов.
На Прикарпатье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 1,7 произошло 04 марта 2024 года в Ивано-Франковской области на глубине 7 км.
Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине - ОВА
российские оккупанты обстреляли из артиллерии две громады на Николаевщине, пострадавших нет.
На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области
Нефтебаза в белгородской области россии загорелась после того, как ее атаковали беспилотники.
"Обоснование этого облегчает путину продажу бессмысленного нарратива": в Белом доме прокомментировали утечку разговора между немецкими офицерами
Перехваченный разговор между немецкими военными прокомментировали в Белом доме.
Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила
За минувшие сутки российские военные убили одного жителя Александрополя Донецкой области и ранили еще одного мирного жителя региона.
Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый
Российская армия обстреляла село в Богодуховском районе Харьковщины во время разгрузки гуманитарной помощи. За сутки в области в результате вражеских атак один человек получил ранения.