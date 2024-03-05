Украина передавала излишки электричества Польше, из-за обстрелов рф обесточена шахта в Донецкой области

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  121333 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  143315 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  134976 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  138770 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  138536 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  228892 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  284620 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  244511 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  265047 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  272175 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrenerhoУкрэнерго
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
donetskДонецк
chernigovЧернигов
polshaПольша
Loading...
Новости по теме

Украина передавала излишки электричества Польше, из-за обстрелов рф обесточена шахта в Донецкой области

Из-за российских обстрелов в Донецкой области была обесточена шахта, на поверхность было поднято 16 рабочих.

Война •   •  2646 просмотра
Украина передавала излишки электричества Польше, из-за обстрелов рф обесточена шахта в Донецкой области

Захватчики ночью обстреляли Никополь из РСЗО "Ураган"

Ночью россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области Украины из реактивных систем залпового огня "Ураган", обошлось без жертв.

Война •   •  2743 просмотра
Захватчики ночью обстреляли Никополь из РСЗО "Ураган"

"Есть погибшие и раненые: в ГУР рассказали подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов"

В ГУР сообщили подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов".

Война •   •  3736 просмотра
"Есть погибшие и раненые: в ГУР рассказали подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов"

рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов

россия обстреляла 7 громад Сумской области, вызвав 56 взрывов.

Война •   •  4710 просмотра
рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов

На Прикарпатье произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 1,7 произошло 04 марта 2024 года в Ивано-Франковской области на глубине 7 км.

Общество •   •  5618 просмотра
На Прикарпатье произошло землетрясение

Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине - ОВА

российские оккупанты обстреляли из артиллерии две громады на Николаевщине, пострадавших нет.

Война •   •  6368 просмотра
Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине - ОВА

На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области

Нефтебаза в белгородской области россии загорелась после того, как ее атаковали беспилотники.

Война •   •  7882 просмотра
На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области

"Обоснование этого облегчает путину продажу бессмысленного нарратива": в Белом доме прокомментировали утечку разговора между немецкими офицерами

Перехваченный разговор между немецкими военными прокомментировали в Белом доме.

Война •   •  14492 просмотра
"Обоснование этого облегчает путину продажу бессмысленного нарратива": в Белом доме прокомментировали утечку разговора между немецкими офицерами

Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила

За минувшие сутки российские военные убили одного жителя Александрополя Донецкой области и ранили еще одного мирного жителя региона.

Война •   •  13640 просмотра
Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила

Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый

Российская армия обстреляла село в Богодуховском районе Харьковщины во время разгрузки гуманитарной помощи. За сутки в области в результате вражеских атак один человек получил ранения.

Война •   •  13096 просмотра
Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый