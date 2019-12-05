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Угорський телеканал має виправити мапу з “російським” Кримом – МЗС України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Україна вимагає, щоб центральний угорський телеканал показував мапу, яка відповідає міжнародно визнаним кордонам. Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України 5 грудня, передає УНН

“У зв’язку з появою на центральному угорському телеканалі М1 відеосюжету, в якому Крим позначено територією РФ, посольство звернулося до телеканалу та до Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини з вимогою щодо виправлення напису. Ми щиро сподіваємося, що зазначений випадок є прикрим непорозумінням, а не свідомою дією, враховуючи постійну і чітку підтримку Угорщиною територіальної цілісності України. Водночас ми не можемо залишати такі помилки без реагування”, — ідеться в повідомленні.

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Українська сторона висловила сподівання, що напис на відео, “яке можна і зараз знайти в інтернеті”, буде виправлений відповідно до міжнародного права та офіційної позиції Угорщини.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Нещодавно Угорщина пообіцяла заблокувати вступ України в НАТО через мовний закон.

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