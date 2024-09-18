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Удар по складу боєприпасів у тверській області: з'явились супутникові фото знищених арсеналів рф

Удар по складу боєприпасів у тверській області: з'явились супутникові фото знищених арсеналів рф

Київ • УНН

 • 50781 перегляди

Супутникові знімки Maxar виявили масштабну пожежу на російському складі боєприпасів після української атаки. Аналітик ISW підтвердив, що горять не лише прилеглі території, а й самі бункери зі зброєю.

На супутникових знімках видно, що внаслідок української атаки на російські склади з боєприпасами сталась масштабна пожежа. Дим на місцях детонації свідчить, що горять не тільки прилеглі території, а й самі бункери. Про це заявив аналітик з Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос, передає УНН.

Деталі

Зібрав зображення, на яких показано пошкодження від масштабної атаки українських безпілотників, яка спричинила серію вибухів на складі боєприпасів у Торопці, приблизно за 240 миль на захід від Москви

- пише аналітик. 

У рф відбувся слабкий землетрус після атаки на склад боєприпасів у тверській області18.09.24, 12:00 • 14844 перегляди

За його словами, пожежа, яка сталась внаслідок атаки, пошкодила навколишню лісову зону. Водночас зображення показують, що значну частину території вкриває великий дим, а ближчий огляд зони зберігання боєприпасів показує, що пожежі продовжують горіти в деяких бункерах і поблизу них.

Нагадаємо

Цієї ночі дрони СБУ, ГУР та ССО стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф в населеному пункті торопець тверської області.

Як вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, на арсеналі могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів, переважно 122-мм реактивних снарядів до РСЗВ та 82-мм міни.

В ЦПД при РНБО  вважають, що на атакованому Україною військовому арсеналі в тревській області рф росіяни починали створювати запас північнокорейських балістичних ракет KN23

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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