У рф відбувся слабкий землетрус після атаки на склад боєприпасів у тверській області
Київ • УНН
У торопці тверської області рф зафіксовано землетрус після атаки України на склад боєприпасів. Місцеві жителі повідомляють, що атакований склад продовжує детонувати.
У росії зафіксували слабкий землетрус у торопці тверської області після атаки України на склад боєприпасів. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на Volcanodiscovery, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, о 3.56 ранку за москвою в торопці було зафіксовано землетрус магнітудою 2,8 балів.
Після цього було ще 7 слабких поштовхів магнітудою від 2 до 2,8.
Як пишуть місцеві жителі, атакований склад продовжує детонувати досі.
Доповнення
Цієї ночі дрони СБУ, ГУР та ССО стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф в населеному пункті торопець тверської області.
Як вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, на арсеналі могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів, переважно 122-мм реактивних снарядів до РСЗВ та 82-мм міни.
В ЦПД при РНБО вважають, що га атакованому Україною військовому арсеналі в тревській області рф росіяни починали створювати запас північнокорейських балістичних ракет KN23.