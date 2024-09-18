Киев • УНН
В торопце тверской области рф зафиксировано землетрясение после атаки Украины на склад боеприпасов. Местные жители сообщают, что атакованный склад продолжает детонировать.
В россии зафиксировали слабое землетрясение в торопце тверской области после атаки Украины на склад боеприпасов. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Volcanodiscovery, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в 3.56 утра по москве в торопце было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8 баллов.
После этого было еще 7 слабых толчков магнитудой от 2 до 2,8.
Как пишут местные жители, атакованный склад продолжает детонировать до сих пор.
Дополнение
Этой ночью дроны СБУ, ГУР и ССО стерли с лица земли большой склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф в населенном пункте торопец тверской области.
Как считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, на арсенале могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мины.
В ЦПД при СНБО считают, что на атакованном Украиной военном арсенале в Тревской области рф россияне начинали создавать запас северокорейских баллистических ракет KN23.