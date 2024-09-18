Удар по складу боеприпасов в тверской области: появились спутниковые фото уничтоженных арсеналов рф

На спутниковых снимках видно, что в результате украинской атаки на российские склады с боеприпасами произошел масштабный пожар. Дым на местах детонации свидетельствует, что горят не только прилегающие территории, но и сами бункеры. Об этом заявил аналитик из Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос, передает УНН.

Детали

Собрал изображения, на которых показаны повреждения от масштабной атаки украинских беспилотников, которая вызвала серию взрывов на складе боеприпасов в Торопце, примерно в 240 милях к западу от Москвы - пишет аналитик.

У рф відбувся слабкий землетрус після атаки на склад боєприпасів у тверській області

По его словам, пожар, который произошел в результате атаки, повредил окружающую лесную зону. В то же время изображения показывают, что значительную часть территории покрывает большой дым, а более близкий обзор зоны хранения боеприпасов показывает, что пожары продолжают гореть в некоторых бункерах и вблизи них.

Напомним,

Этой ночью дроны СБУ, ГУР и ССО стерли с лица земли большой склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф в населенном пункте торопец тверской области.

Как считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, на арсенале могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мины.

В ЦПИ при СНБО считают, что на атакованном Украиной военном арсенале в Тревской области рф россияне начинали создавать запас северокорейских баллистических ракет KN23.