Удар по складу боеприпасов в тверской области: появились спутниковые фото уничтоженных арсеналов рф

ukenru
Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
  •  36998 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Эксклюзив
«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
  •  59463 просмотра

«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине

Эксклюзив
"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат
  •  77043 просмотра

"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат

Эксклюзив
Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы
  •  91287 просмотра

Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы

Эксклюзив
Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года
  •  94602 просмотра

Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года

Эксклюзив
Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин
  •  101590 просмотра

Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин

Эксклюзив
Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных
  •  105181 просмотра

Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных

Эксклюзив
«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу
17 сентября 2024, 15:32  •  116145 просмотра

«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу

Эксклюзив
Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз
17 сентября 2024, 12:05  •  124716 просмотра

Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз

Эксклюзив
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
17 сентября 2024, 07:57  •  126559 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне начинали создавать запас северокорейских баллистических ракет на атакованном складе в тревской области - ЦПД при СНБО

россияне начинали создавать запас северокорейских баллистических ракет на атакованном складе в тревской области - ЦПД при СНБО

  •  41663 просмотра
ВСУ получат новые улучшенные спальники: чем будут отличаться

ВСУ получат новые улучшенные спальники: чем будут отличаться

  •  47059 просмотра
В Украине хотят уменьшить гендерный разрыв в зарплатах на 5% до 2030 года: стартует информационная кампания

В Украине хотят уменьшить гендерный разрыв в зарплатах на 5% до 2030 года: стартует информационная кампания

  •  36501 просмотра
В Киеве грабители использовали военную форму для маскировки: в полиции опровергли задержание военных

В Киеве грабители использовали военную форму для маскировки: в полиции опровергли задержание военных

  •  31212 просмотра
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  29107 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  29107 просмотра
Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

17 сентября 2024, 11:59  •  136036 просмотра
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

17 сентября 2024, 10:52  •  135284 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

17 сентября 2024, 06:18  •  148945 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  215197 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 сентября: Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука

18 сентября: Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука

  •  117219 просмотра
Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

  •  96703 просмотра
Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

17 сентября 2024, 09:46  •  105660 просмотра
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

17 сентября 2024, 03:07  •  108631 просмотра
Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

16 сентября 2024, 17:56  •  101707 просмотра
Актуальное
Удар по складу боеприпасов в тверской области: появились спутниковые фото уничтоженных арсеналов рф

Удар по складу боеприпасов в тверской области: появились спутниковые фото уничтоженных арсеналов рф

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 15:26  •  7143 просмотра

Read in English

Спутниковые снимки Maxar обнаружили масштабный пожар на российском складе боеприпасов после украинской атаки. Аналитик ISW подтвердил, что горят не только прилегающие территории, но и сами бункеры с оружием.

На спутниковых снимках видно, что в результате украинской атаки на российские склады с боеприпасами произошел масштабный пожар. Дым на местах детонации свидетельствует, что горят не только прилегающие территории, но и сами бункеры. Об этом заявил аналитик из Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос, передает УНН.

Детали

Собрал изображения, на которых показаны повреждения от масштабной атаки украинских беспилотников, которая вызвала серию взрывов на складе боеприпасов в Торопце, примерно в 240 милях к западу от Москвы

- пишет аналитик. 

У рф відбувся слабкий землетрус після атаки на склад боєприпасів у тверській області18 сентября 2024, 09:00 • 12017 просмотров

По его словам, пожар, который произошел в результате атаки, повредил окружающую лесную зону. В то же время изображения показывают, что значительную часть территории покрывает большой дым, а более близкий обзор зоны хранения боеприпасов показывает, что пожары продолжают гореть в некоторых бункерах и вблизи них.

Напомним,

Этой ночью дроны СБУ, ГУР и ССО стерли с лица земли большой склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф в населенном пункте торопец тверской области.

Как считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, на арсенале могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мины.

В ЦПИ при СНБО  считают, что на атакованном Украиной военном арсенале в Тревской области рф россияне начинали создавать запас северокорейских баллистических ракет KN23

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
9k720-iskander9К720 Искандер