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У Запоріжжі співробітник ДБР втік під час затримання на хабарі

У Запоріжжі співробітник ДБР втік під час затримання на хабарі

Київ • УНН

 • 55504 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Запоріжжі співробітник Державного бюро розслідувань попався на отриманні хабара, а під час затримання почав чинити опір та втік. Про це УНН повідомили у правоохороних органах.

Подія сталася сьогодні близько 11:30 ранку поряд з площею Маяковського. Відомо, що правоохоронці намагалася затримати чинного співробітника ДБР, коли той отримував хабар обсягом 15 тисяч гривень від підприємця.

Однак під час затримання співробітник ДБР почав чинити опір, а потім втік на автомобілі Mitsubishi.

Наразі проводяться дії із затримання чоловіка.

Нагадаємо, одного з керівників з ДФС України затримали під час отримання хабара в 100 тис. доларів.

Українські Національні Новини

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