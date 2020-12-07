У Запоріжжі співробітник ДБР втік під час затримання на хабарі

Подія сталася сьогодні близько 11:30 ранку поряд з площею Маяковського. Відомо, що правоохоронці намагалася затримати чинного співробітника ДБР, коли той отримував хабар обсягом 15 тисяч гривень від підприємця.

Однак під час затримання співробітник ДБР почав чинити опір, а потім втік на автомобілі Mitsubishi.

Наразі проводяться дії із затримання чоловіка.

Нагадаємо, одного з керівників з ДФС України затримали під час отримання хабара в 100 тис. доларів.