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В Запорожье сотрудник ГБР сбежал во время задержания на взятке

В Запорожье сотрудник ГБР сбежал во время задержания на взятке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Запорожье сотрудник Государственного бюро расследований попался на получении взятки, а при задержании начал сопротивляться и скрылся. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Происшествие произошло сегодня около 11:30 утра рядом с площадью Маяковского. Известно, что правоохранители пыталась задержать действующего сотрудника ГБР, когда тот получал взятку в размере 15 тысяч гривен от предпринимателя.

Однако при задержании сотрудник ГБР начал сопротивляться, а затем скрылся на автомобиле Mitsubishi.

Проводятся действия по задержанию мужчины.

Напомним, одного из руководителей из ГФС Украины задержали во время получения взятки в 100 тыс. долларов.

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