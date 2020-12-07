В Запорожье сотрудник ГБР сбежал во время задержания на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Запорожье сотрудник Государственного бюро расследований попался на получении взятки, а при задержании начал сопротивляться и скрылся. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло сегодня около 11:30 утра рядом с площадью Маяковского. Известно, что правоохранители пыталась задержать действующего сотрудника ГБР, когда тот получал взятку в размере 15 тысяч гривен от предпринимателя.
Однако при задержании сотрудник ГБР начал сопротивляться, а затем скрылся на автомобиле Mitsubishi.
Проводятся действия по задержанию мужчины.
Напомним, одного из руководителей из ГФС Украины задержали во время получения взятки в 100 тыс. долларов.