В Запорожье сотрудник ГБР сбежал во время задержания на взятке

Происшествие произошло сегодня около 11:30 утра рядом с площадью Маяковского. Известно, что правоохранители пыталась задержать действующего сотрудника ГБР, когда тот получал взятку в размере 15 тысяч гривен от предпринимателя.

Однако при задержании сотрудник ГБР начал сопротивляться, а затем скрылся на автомобиле Mitsubishi.

Проводятся действия по задержанию мужчины.

Напомним, одного из руководителей из ГФС Украины задержали во время получения взятки в 100 тыс. долларов.