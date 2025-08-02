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У Вінницькому ТЦК прокоментували інцидент з цивільними на пункті збору

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Вінницький обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент з групою цивільних осіб біля пункту збору. Зафіксовано спроби незаконного проникнення, пошкодження майна та порушення порядку.

У Вінницькому ТЦК прокоментували інцидент з цивільними на пункті збору

У Вінницькому обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент з групою цивільних у районі тимчасового пункту збору військовозобов’язаних у Вінниці, вказавши, що "зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку", що на місце прибула поліція і що ТЦК діє виключно в межах законодавства, пише УНН.

Деталі

"Напередодні, 1 серпня, на території тимчасового пункту збору військовозобов’язаних у місті Вінниця відбулася ситуація, що привернула увагу громадськості", - зазначили у ТЦК.

Туди, за даними центру комплектування, "доставили групу військовозобов’язаних осіб для проходження медичних оглядів та інших процедур, передбачених чинним законодавством у межах мобілізаційних заходів".

"Увечері поблизу цього пункту зібралася група цивільних осіб, яка поводилась агресивно. Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку. На місце події прибули представники Національної поліції, які забезпечили правопорядок", - повідомили у ТЦК.

"Вінницький ОМТЦК та СП діє виключно в межах законодавства України у взаємодії з Національною поліцією України та закликає громадян до взаємоповаги і дотримання правових норм", - наголосили у центрі комплектування.

У Вінниці спалахнув конфлікт між працівниками ТЦК та місцевими жителями: в поліції повідомили подробиці02.08.25, 07:45 • 2520 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Національна поліція України
Вінниця