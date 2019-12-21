У спорт-клубі "П'ятий елемент" в роздягальнях знайшли приховані камери – ДБР

КИЇВ. 21 грудня. УНН. За результатами обшуків у спортивному клубі “5 елемент”, який пов’язують із п’ятим президентом України Петром Порошенком, було знайдено лінзи відеокамер, вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації, що знаходились в роздягальнях спортклубу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.