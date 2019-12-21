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У спорт-клубі "П'ятий елемент" в роздягальнях знайшли приховані камери – ДБР

У спорт-клубі "П'ятий елемент" в роздягальнях знайшли приховані камери – ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. За результатами обшуків у спортивному клубі “5 елемент”, який пов’язують із п’ятим президентом України Петром Порошенком, було знайдено лінзи відеокамер, вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації, що знаходились в роздягальнях спортклубу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"За результатами санкціонованих обшуків у спортивному клубі “5 елемент” було виявлено лінзи відеокамер, вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації, що знаходились в роздягальнях спортклубу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом виявлення предметів, що мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, які на час вилучення можливо перебували в робочому стані.

"Під час детального огляду елементів вентиляції та сигналізації встановлено, що до них вмонтовані лінзи відеокамер та під’єднані до мережевого кабелю", - зазначається в повідомленні.

Також, досудове розслідування розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 359 Кримінального кодексу України – незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Нагадаємо, обшуки у клубі “5 елемент”, який пов’язують із п’ятим Президентом України Петром Порошенком, та ще за декількома адресами проводилися у рамках двох кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, ДБР розслідує 13 справ, у яких фігурує п’ятий президент України Петро Порошенко, в тому числі й справу про ймовірну втрату матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (ситуативна кімната).

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