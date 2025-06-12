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У Римі збирається зустріч щодо війни в Україні: що відомо

Київ • УНН

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У Римі пройде міжнародна конференція "Веймар+", присвячена безпеці ЄС та війні в Україні. Міністр закордонних справ України Сибіга візьме участь у зустрічі з колегами.

У Римі збирається зустріч щодо війни в Україні: що відомо

У Римі у четвер очікується міжнародна конференція, присвячена безпеці ЄС та війні в Україні, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Зустріч, яку організує міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, відбувається у межах так званого формату "Веймар+". Група є продовженням формату "Веймарського трикутника", до якого входять Німеччина, Франція та Польща.

У конференції візьмуть участь Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, так і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. До них приєднаються міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, представники Польщі, Іспанії, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу, повідомили у МЗС Німеччини.

У МЗС України підтвердили, що 12 червня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає з візитом Рим - на запрошення італійського колеги Антоніо Таяні. 

У столиці Італії очільник МЗС України, як повідомляється, візьме участь в міністерській зустрічі у форматі "Веймар+" за участі колег з Італії, Німеччини, Британії, Іспанії, Франції, Польщі, очільника дипломатії ЄС і Генерального секретаря НАТО.

"Ключовою темою стануть спільні зусилля задля відновлення справедливого миру, санкційний тиск на агресора та посилення України. Міністри також обговорять способи зміцнення європейської безпеки та підготовку до самітів ЄС, Групи семи та НАТО", - повідомили у МЗС України.

На полях заходу Сибіга, як вказано, також проведе низку окремих двосторонніх зустрічей.

Доповнення

Зустріч, як зауважує dpa, відбудеться менш ніж за місяць до четвертої конференції з відновлення України, яка запланована на 10-11 липня, на якій близько 2000 представників політики, бізнесу та міжнародних організацій планують обговорити довгострокові перспективи України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Сибіга Андрій Іванович
Марк Рютте
Антоніо Таяні
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Rome
НАТО
Європейський Союз
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Україна
Польща
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