В Риме собирается встреча по войне в Украине: что известно

В Риме в четверг ожидается международная конференция, посвященная безопасности ЕС и войне в Украине, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Встреча, организованная министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, проходит в рамках так называемого формата "Веймар+". Группа является продолжением формата "Веймарского треугольника", в который входят Германия, Франция и Польша.

В конференции примут участие Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. К ним присоединятся министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, представители Польши, Испании, Великобритании, Франции и Европейского Союза, сообщили в МИД Германии.

В МИД Украины подтвердили, что 12 июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит с визитом Рим - по приглашению итальянского коллеги Антонио Таяни.

В столице Италии глава МИД Украины, как сообщается, примет участие в министерской встрече в формате "Веймар+" с участием коллег из Италии, Германии, Великобритании, Испании, Франции, Польши, главы дипломатии ЕС и Генерального секретаря НАТО.

"Ключевой темой станут совместные усилия для восстановления справедливого мира, санкционное давление на агрессора и усиление Украины. Министры также обсудят способы укрепления европейской безопасности и подготовку к саммитам ЕС, Группы семи и НАТО", - сообщили в МИД Украины.

На полях мероприятия Сибига, как указано, также проведет ряд отдельных двусторонних встреч.

Дополнение

Встреча, как отмечает dpa, состоится менее чем за месяц до четвертой конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на 10-11 июля, на которой около 2000 представителей политики, бизнеса и международных организаций планируют обсудить долгосрочные перспективы Украины.