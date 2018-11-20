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У Росії відкрили чергові дві справи проти українських військових

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Слідчий комітет РФ порушив чергові дві справи проти українських військових за нібито обстріли житлових будинків на Донбасі, передає УНН з посиланням на повідомлення російського відомства.

СК РФ порушив дві кримінальні справи за ч.1 ст.356 КК РФ - "жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації".

За даними російського слідства, 14 листопада 2018 року військовослужбовці Збройних сил і Національної гвардії України обстріляли з вогнепальної зброї об'єкти цивільної інфраструктури по вулиці Крилова в селищі Мар'ївка на окупованій території Луганської області.

А 15 листопада 2018 року, як стверджують в СК РФ, українські військовослужбовці в районі селищі Травневе провели артилерійський обстріл з важких видів озброєння селища Гольмівське. У результаті, повідомляють російські слідчі, жінка 1999 року і чоловік 1989 року народження отримали поранення. Також частково зруйнований житловий будинок.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звинувачує Слідчий комітет Російської Федерації в пособництві терористичним організаціям "ЛНР" - "ДНР".

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