В России возбудили очередные два дела против украинских военных

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106179 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112617 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149935 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144559 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136500 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128255 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171194 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118091 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141649 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В России возбудили очередные два дела против украинских военных

В России возбудили очередные два дела против украинских военных

Киев  •  УНН

 • 8107 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Следственный комитет РФ возбудил очередные два дела против украинских военных за якобы обстрелы жилых домов на Донбассе, передает УНН со ссылкой на сообщение российского ведомства.

СК РФ возбудил два уголовных дела по ч.1 ст.356 УК РФ — “жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации”.

По данным российского следствия, 14 ноября 2018 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины обстреляли из огнестрельного оружия объекты гражданской инфраструктуры по улице Крылова в поселке Марьевка на оккупированной территории Луганской области.

А 15 ноября 2018 года, как утверждают в СК РФ, украинские военнослужащие в районе поселке Травневое провели артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения поселка Гольмовское. В результате, сообщают российские следователи, женщина 1999 года и мужчина 1989 года рождения получили ранения. Также частично разрушен жилой дом.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Следственный комитет Российской Федерации в пособничестве террористическим организациям “ЛНР” — “ДНР”.

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