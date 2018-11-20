В России возбудили очередные два дела против украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Следственный комитет РФ возбудил очередные два дела против украинских военных за якобы обстрелы жилых домов на Донбассе, передает УНН со ссылкой на сообщение российского ведомства.
СК РФ возбудил два уголовных дела по ч.1 ст.356 УК РФ — “жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации”.
По данным российского следствия, 14 ноября 2018 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины обстреляли из огнестрельного оружия объекты гражданской инфраструктуры по улице Крылова в поселке Марьевка на оккупированной территории Луганской области.
А 15 ноября 2018 года, как утверждают в СК РФ, украинские военнослужащие в районе поселке Травневое провели артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения поселка Гольмовское. В результате, сообщают российские следователи, женщина 1999 года и мужчина 1989 года рождения получили ранения. Также частично разрушен жилой дом.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Следственный комитет Российской Федерации в пособничестве террористическим организациям “ЛНР” — “ДНР”.