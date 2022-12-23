У окупантів на Херсонському напрямку конфлікти між військовими та силовиками - ЦНС

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"Між окупаційними силовиками (росгвардія, фсб) та військовими наростає напруга через недостатнє матеріальне забезпечення. Так, перші відбирають найкращі транспортні засоби, які доставляють окупанти на тимчасово окуповані території. Водночас військові отримують забезпечення потреб за надлишковим принципом. Ситуацію погіршує негласна заборона на доставку нових транспортних засобів через Крим, яку ввели окупанти", - йдеться в повідомленні.

Моральний стан росіян на лівому березі Херсонщини різко знижується.

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