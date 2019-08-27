У МЗС Японії допустили приєднання Росії до G7 при виконанні певних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Японія вважає, що повернення Росії до G8 не можна виключати при виконанні певних умов, проте на це може знадобитися час. Про це заявив у вівторок на прес-конференції в Токіо міністр закордонних справ Японії Таро Коно, передає УНН.
“Формат „вісімки“ існував раніше, тому не можна виключити повернення до нього за участю РФ при виконанні певних умов”, — сказав він. Міністр не уточнив, про які умови йдеться, однак зазначив, що поки складно сказати, скільки на це потрібно часу.
Разом з тим Коно заявив, що Японія не змінює позицію по Криму, та вважає окупацію півострова до Росією неприйнятною. "Анексія Криму неприйнятна. Це була наша позиція, і вона не змінилася", - додав він.
Так, наприклад, новопризначений в березні посол Японії підтвердив невизнання анексії Криму.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери G7 не досягли консенсусу щодо запрошення РФ на саміт у 2020 році. Зокрема, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, у свою чергу, зазначив, що дії Росії в Україні не дозволяють їй повернутись до G7.
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