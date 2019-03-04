Новий посол Японії підтвердив невизнання анексії Криму - РНБО

Турчинов і Кураі обговорили ситуацію на сході України у контексті російської агресії, а також санкційний тиск на Росії, на посиленні якого наполягає українська сторона.

Крім того, секретар РНБО та посол Японії приділили увагу питанню реформування вітчизняного оборонно-промислового комплексу та можливості поглиблення й двосторонньої співпраці в цій сфері.

Нагадаємо, у грудні минулого року посол Японії Шегекі Сумі, який прибув до України одразу після перемоги Майдану, повернувся на батьківщину. Його замінив 63-річний Такаші Курай, який був послом Японії в Пакистані з лютого 2016 року.

До того, у листопаді, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе надіслав Президенту України Петру Порошенку особисте послання, в якому висловив готовність до подальшої взаємодії у вирішення регіональних і міжнародних питань.