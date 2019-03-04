Новый посол Японии подтвердил непризнание аннексии Крыма - СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Новоназначенный посол Японии в Украине Такаши Кураи заявил на встрече с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Турчиновым, что не признает незаконную аннексию Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Турчинов и Кураи обсудили ситуацию на востоке Украины в контексте российской агрессии, а также санкционное давление на Россию, на усилении которого настаивает украинская сторона.
Кроме того, секретарь СНБО и посол Японии уделили внимание вопросу реформирования отечественного оборонно-промышленного комплекса и возможности углубления и двустороннего сотрудничества в этой сфере.
Напомним, в декабре прошлого года посол Японии Шегеки Сумме, который прибыл в Украину сразу после победы Майдана, вернулся на родину. Его заменил 63-летний Такаши Курай, который был послом Японии в Пакистане с февраля 2016 года.
До того, в ноябре, премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил Президенту Украины Петру Порошенко личное послание, в котором выразил готовность к дальнейшему взаимодействию в решение региональных и международных вопросов.