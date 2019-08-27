В МИД Японии допустили присоединение России к G7 при выполнении определенных условий

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 64783 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 80734 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125476 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135782 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125116 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127486 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129744 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153094 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151074 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
В МИД Японии допустили присоединение России к G7 при выполнении определенных условий

В МИД Японии допустили присоединение России к G7 при выполнении определенных условий

Киев  •  УНН

 • 9440 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Япония считает, что возвращение России к G8 нельзя исключать при выполнении определенных условий, однако на это может потребоваться время. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Таро Коно, передает УНН.

"Формат "восьмерки" существовал ранее, поэтому нельзя исключить возврат к нему с участием РФ при выполнении определенных условий", - сказал он. Министр не уточнил, о каких условиях идет речь, однако отметил, что пока сложно сказать, сколько на это нужно времени.

Вместе с тем Коно заявил, что Япония не меняет позицию по Крыму, и считает оккупацию полуострова к России неприемлемой. "Аннексия Крыма неприемлема. Это была наша позиция, и она не поменялась", - добавил он. Так, например, вновь в марте посол Японии подтвердил непризнание аннексии Крыма.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры G7 не достигли консенсуса относительно приглашения РФ на саммит в 2020 году. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, отметил, что действия России в Украине не позволяют ей вернуться к G7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп: США могли бы остановить аннексию Крыма в 2014 году

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