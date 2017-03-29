У МЗС Польщі назвали напад на консульство в Луцьку "дуже серйозним інцидентом"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У міністерстві закордонних справ Польщі назвали напад на генеральне консульство в Луцьку "дуже серйозним інцидентом". Про це повідомив прес-секретар МЗС Польщі Якуб Вавжиняк, передає УНН з посиланням на RMF 24.
Він також підтвердив, що результати перевірки показали, що вибух стався внаслідок обстрілу з гранатомету.
З його слів, "це дуже серйозний інцидент, з якими досі ми не мали справи".
Вказано, що напад стався близько 00:30 за місцевим часом. Було пошкоджено дах і останній ярус будівлі консульства. Усередині стався вибух - він був настільки гучним, що його було чути в цьому районі.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення "провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку".