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У МЗС Польщі назвали напад на консульство в Луцьку "дуже серйозним інцидентом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У міністерстві закордонних справ Польщі назвали напад на генеральне консульство в Луцьку "дуже серйозним інцидентом". Про це повідомив прес-секретар МЗС Польщі Якуб Вавжиняк, передає УНН з посиланням на RMF 24.

Він також підтвердив, що результати перевірки показали, що вибух стався внаслідок обстрілу з гранатомету.

З його слів, "це дуже серйозний інцидент, з якими досі ми не мали справи".

Вказано, що напад стався близько 00:30 за місцевим часом. Було пошкоджено дах і останній ярус будівлі консульства. Усередині стався вибух - він був настільки гучним, що його було чути в цьому районі.

Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.

При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення "провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку".

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