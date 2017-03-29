В МИД Польши назвали нападение на консульство в Луцке "очень серьезным инцидентом"

Он также подтвердил, что результаты проверки показали, что взрыв произошел в результате обстрела из гранатомета.

По его словам, "это очень серьезный инцидент, с которыми до сих пор мы не имели дела".

Указано, что нападение произошло около 00:30 по местному времени. Была повреждена крыша и последний ярус здания консульства. Внутри произошел взрыв - он был настолько громким, что его было слышно в этом районе.

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста из-за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".