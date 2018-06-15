У МОЗ розповіли, як хочуть змінити роботу екстреної меддопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністерство охорони здоров'я планує внести зміни в систему екстренної медичної допомоги. Зокрема, планується оснащити всі машини швидкої допомоги GPS-навігаторами та створити по всій Україні диспетчерські центри. Про це на брифінгу повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає УНН.
За словами Супрун, у МОЗ планують покращити алгоритми диспетчеризації, щоб диспетчер отримував виклик і направляв найближчу машину на місце.
"Диспетчер буде ввести протоколи - екстрений виклик чи ні. Це дозволить визначити, шо це за виклик, яке обладнання потрібно, який автомобіль, в яку лікарні везти і так далі. Також у кожному автомобілі мають бути GPS-навігатори", - повідомила Супрун.
За її словами, на виклик має їхати автомобіль, який найближчий до місця пригоди, а не той, який прив'язаний до конкретної служби.
Крім того, планують запровадити професії парамедиків, медичних техніків, а також навчати водіїв наданню першої медичної допомоги. Таким чином, всі працівники екстрених служб підвищать свою кваліфікацію. Міністерство також планує підвищити їм зарплату.
При цьому, за словами очільниці МОЗ, процес реформування системи екстренної медичної допомоги нешвидкий і на нього необхідно щонайменше 5 років.
Як повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров'я України представили систему професійного ліцензування лікарів.