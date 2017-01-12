У Центрі екстреної медичної допомоги Києва розповіли про роботу на свята

"Зважаючи на катаклізми природного характеру та свята, ми працювали в напруженому штатному режимі. Але в нас це, звичайно, не вперше – переживати Новий рік і зимову погоду. Працювали в звичайному режимі, перед цим була епідемія респіраторних захворювань, і кожен киянин вважав за необхідне викликати швидку допомогу, щоб його послухали, чи нема запалення легень, наприклад. Наші можливості були обмежені, але нікому не відмовили. Ніхто в нас не помер. На вихідних святкування, можна сказати, пройшло спокійно. Були одиничні випадки вогнепальних поранень, харчових отруєнь не було, тяжких випадків обморожень також не було", - розповів А.Вершигора.

За його словами, лікарів дивує ставлення киян до свого здоров'я у деяких випадках, тому що хоч і морозна погода, все одно люди часто вдягаються не по погоді і в результаті отримують обмороження або підхоплюють застуди.

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"Дивуюся, як зараз можна ходити без головних уборів, без рукавиць. Це звична картина: більшість ходять без головних уборів, стоять та мерзнуть на зупинках без шапок та у невідповідному взутті. Але ми спрацювали гарно, навіть прийшла подяка від киянки, у неї важкий стан чоловіка, приїхали, надали допомогу і відправили її чоловіка в лікарню", - розповів він.

Крім того, УНН поцікавився у директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф щодо нещодавніх публікацій одного з медиків швидкої про те, що робота швидкої допомоги не фективна і є багато проблем у структурі.

"Це сколихнуло весь колектив. У нас велика робота, великий колектив, багато викликів, і одна особа просто очорнила всіх людей, які працюють тут все життя. Щодо публікацій у різних ЗМІ, то пересічний громадянин може подумати, що в нас взагалі бардак", - розповів А.Вершигора.

Зокрема, він зазначив, що, наприклад, на Різдво до швидкої звернулось 5833 киян, з цих звернень до 1516 осіб було здійснено виїзди. Найчастіше викликали допомогу через різноманітні травми, у тому числі і в дітей.

"Але ж за свята всі залишились живі, наші співробітники справились з такою навалою. Наприклад, по сьогоднішньому звіту зменшилась кількість викликів. А цей працівник образив весь колектив, хоча сам прийшов сюди "без року як тиждень", його особисто діяльністю як громадської організації повинні займатися правоохоронні органи, тому що в нього на сайті торгівля гуманітарною допомогою, він закликає купувати несертифіковане обладнання, він закликає навчати за несертифікованими програмами. Ми не хочемо його коментувати, нехай коментують його діяльність правоохоронні органи, тому що він звинувачує адміністрацію станції в корупції. Це його справа. Ми закликаємо всіх, хто хоче провести курси першої допомоги, показати ліцензію на право займатися цією діяльністю. Це передбачено діючим законодавством України, ніхто це не відміняв. Ми розуміємо, що є міжнародні програми, але ми живемо в своїй країні і повинні притримуватися свого законодавства", - розповів А.Вершигора, підкресливши, що не позиціонує свою роботу з Всеукраїнською спілкою парамедиків, де є головою вищезазначений лікар швидкої.

Крім того, А.Вершигора розповів, що в радянські часи кожен лікар мав кожного місяця 4 години на просвітницьку роботу, тому це було б дуже доречно повернути, зважаючи на курс Міністерства охорони здоров'я саме на профілактику хвороб.

"Я, як лікар швидкої допомоги, за мною закріпляли аптеку, підприємство чи дитячий садок, щоб я там проводив цю роботу. Було б непогано законодавчо закріпити, щоб кожний лікар добровільно-примусово кожного місяця 4 години витрачав для популяризації здорового способу життя", - підсумував А.Вершигора.

Як повідомляв УНН, з початку 2017 року в Києві постраждало від ожеледиці 590 киян, з них 40 дітей.