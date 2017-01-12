В Центре экстренной медицинской помощи Киева рассказали о работе в праздники

"Учитывая катаклизмы природного характера и праздники, мы работали в напряженном штатном режиме. Но у нас это, конечно, не в первый раз - переживать Новый год и зимнюю погоду. Работали в обычном режиме, перед этим была эпидемия респираторных заболеваний, и каждый киевлянин считал необходимым вызвать скорую помощь, чтобы его послушали, нет ли воспаления легких, например. Наши возможности были ограничены, но никому не отказали. Никто у нас не умер. На выходных празднование, можно сказать, прошло спокойно. Были единичные случаи огнестрельных ранений, пищевых отравлений не было, тяжелых случаев обморожений также не было", - рассказал А.Вершигора.

По его словам, врачей удивляет отношение киевлян к своему здоровью в некоторых случаях, потому что хоть и морозная погода, все равно люди часто одеваются не по погоде и в результате получают обморожения или подхватывают простуды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала года с обморожениями были госпитализированы в больницы 48 киевлян

"Удивляюсь, как сейчас можно ходить без головных уборов, без рукавиц. Это обычная картина: большинство ходят без головных уборов, стоят и мерзнут на остановках без шапок и в неподходящей обуви. Но мы сработали хорошо, даже пришла благодарность от киевлянки, у нее тяжелое состояние мужа, приехали, оказали помощь и отправили ее мужа в больницу", - рассказал он.

Кроме того, УНН поинтересовался у директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф относительно недавних публикаций одного из медиков скорой о том, что работа скорой помощи не эффективна и есть много проблем в структуре.

"Это всколыхнуло весь коллектив. У нас большая работа, большой коллектив, много вызовов, и один человек просто очернил всех людей, которые работают здесь всю жизнь. Относительно публикаций в различных СМИ, то рядовой гражданин может подумать, что у нас вообще бардак", - рассказал А.Вершигора.

В частности, он отметил, что, например, на Рождество в скорую обратилось 5833 киевлян, из этих обращений к 1516 людям были осуществлены выезды. Чаще всего вызвали помощь из-за различных травм, в том числе и у детей.

"Но за праздники все остались живы, наши сотрудники справились с таким нашествием. Например, по сегодняшнему отчету уменьшилось количество вызовов. А этот работник оскорбил весь коллектив, хотя сам пришел сюда "без году как неделю", его лично деятельностью как общественной организации должны заниматься правоохранительные органы, так как у него на сайте торговля гуманитарной помощью, он призывает покупать сертифицированное оборудование, он призывает учить по несертифицированным программам. Мы не хотим его комментировать, пусть комментируют его деятельность правоохранительные органы, потому что он обвиняет администрацию станции в коррупции. Это его дело. Мы призываем всех, кто хочет провести курсы первой помощи, показать лицензию на право заниматься этой деятельностью. Это предусмотрено действующим законодательством Украины, никто это не отменял. Мы понимаем, что есть международные программы, но мы живем в своей стране и должны придерживаться своего законодательства", - рассказал А.Вершигора, подчеркнув, что не позиционирует свою работу с Всеукраинским союзом парамедиков, где является председателем вышеупомянутый врач скорой.

Кроме того, А.Вершигора рассказал, что в советские времена каждый врач имел каждый месяц 4 часа на просветительскую работу, поэтому это было бы очень уместно вернуть, учитывая курс Министерства здравоохранения именно на профилактику болезней.

"Я, как врач скорой помощи, за мной закрепляли аптеку, предприятие или детский сад, чтобы я там проводил эту работу. Было бы неплохо законодательно закрепить, чтобы каждый врач добровольно-принудительно каждый месяц 4 часа тратил для популяризации здорового образа жизни", - подытожил А.Вершигора.

Как сообщал УНН, с начала 2017 года в Киеве пострадали от гололеда 590 киевлян, из них 40 детей.