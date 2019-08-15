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У Києві утворилися значні затори

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Станом на 8:15 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах зупинився Поділ – вулиці Набережно-Хрещатицька, Нижній Вал, Миколи Грінченка. Спостерігається ускладнення руху на вулиці Глибочицька, на Володимирському узвозі.

Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Соборній.

У центрі міста рух ускладнено бульваром Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицею Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Жилянською.

Затори спостерігаються на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, вулицями Юрія Ілленка, Дегтярівською, на Повітрофлотському, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївським проспектом.

Рух на мостах - Дарницькому, Північному, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту рух ускладнений в обидва напрямки. На мосту Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, у Києві ближче до кінця тижня очікують короткочасні дощі, але на вихідних істотних опадів не прогнозується.

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