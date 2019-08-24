У Києві у новому форматі відсвяткували День Незалежності: як це було
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Україні у новому форматі відзначили День Незалежності - замість військового параду, який відбувався кілька років поспіль - влаштували захід під назвою "Хода гідності", який зрежисували відомі в українському шоу-бізнесі Алан Бадоєв та Олена Коляденко, передає УНН.
Участь в урочистостях з нагоди 28-ї річниці незалежності України взяли Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Примітно, що на урочистостях не помітили керівника Офісу Президента Андрія Богдана, який часто супроводжує Президента. Він, за даними ЗМІ, нібито перебував за кордоном. Однак, були на урочистостях представники США - Курт Волкер та Вільям Тейлор.
Розпочалося все близько 9:30 на Алеї Героїв Небесної Сотні, звідки до народу звернувся Президент. Після цього Глава держави оголосив хвилину мовчання за загиблими героями: рівно 100 кроків пам'яті кожного українця, рівно 100 ударів сердець загиблих, які вся країна пройшла в прямому ефірі разом з Президентом. Деякі міста спостерігали за урочистостями через трансляції наживо.
Потім Зеленський попрямував до дзвона під пішохідним мостом, де дитина, чий батько загинув рівно рік тому, захищаючи країну, запустила передзвін дзвонів в різних містах України. У цій же частині, саунд-продюсером якої виступив Євген Філатов (The Maneken), покладання квітів загиблим супроводжувалося вокалізом та грою на сопілці від ONUKA.
Наступну частину Ходи визначили виносом прапора України. З підняттям національного символу військовий хор почав акапельне виконання Гімну України, яке поступово переросло в масштабне музично-хореографічне дійство. Вперше в історії Гімн України звучав більш ніж 7 хвилин у виконанні понад 600 голосів. Виконала його частину, зокрема, і співачка Тіна Кароль, яка вразила розкішною білою сукнею.
У заключній частині Ходи Президент України вручив державні нагороди. Зокрема, орденом "За заслуги" ІІ ступеня відзначив чемпіона з греко-римської боротьби на других Європейських іграх Жана Беленюка - новообраного нардепа, 10-й номер у виборчому списку президентської партії "Слуга народу".
По тому від парку Шевченка у Києві до головної площі країни рушила альтернативна хода - "Марш захисників України".
За даними поліції, загалом участь у святкуваннях у Києві взяли близько 50 тисяч осіб. Не обійшлося і без "ексцесів": один чоловік заліз на металеві конструкції, встановлені до Дня Незалежності, і погрожував правоохоронцям "гранатою". Виявилося, що такого у чоловіка не було. Також у столиці сьогодні влаштовували акцію під Офісом Президента.
Водночас Зеленський влаштував прийом до Дня Незалежності у Маріїнському палаці. Туди завітав і його "попередник" - п'ятий президент Петро Порошенко, якого не було на урочистій частині на Майдані.