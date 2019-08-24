У Києві у новому форматі відсвяткували День Незалежності: як це було

ukru
04:30 • 49962 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 126328 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 156534 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 145559 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 218432 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 156966 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 190307 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 176975 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130787 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173676 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2 м/с
38 %
756 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

22 березня, 01:42 • 68696 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 81336 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 63989 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 62304 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 29535 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 142768 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 218435 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 190314 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 176980 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 144811 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 5185 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 126333 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 104721 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 81155 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 127671 перегляди
Актуальне
У Києві у новому форматі відсвяткували День Незалежності: як це було

У Києві у новому форматі відсвяткували День Незалежності: як це було

Київ • УНН

 • 35251 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Україні у новому форматі відзначили День Незалежності - замість військового параду, який відбувався кілька років поспіль - влаштували захід під назвою "Хода гідності", який зрежисували відомі в українському шоу-бізнесі Алан Бадоєв та Олена Коляденко, передає УНН.

Участь в урочистостях з нагоди 28-ї річниці незалежності України взяли Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Примітно, що на урочистостях не помітили керівника Офісу Президента Андрія Богдана, який часто супроводжує Президента. Він, за даними ЗМІ, нібито перебував за кордоном. Однак, були на урочистостях представники США - Курт Волкер та Вільям Тейлор.

Розпочалося все близько 9:30 на Алеї Героїв Небесної Сотні, звідки до народу звернувся Президент. Після цього Глава держави оголосив хвилину мовчання за загиблими героями: рівно 100 кроків пам'яті кожного українця, рівно 100 ударів сердець загиблих, які вся країна пройшла в прямому ефірі разом з Президентом. Деякі міста спостерігали за урочистостями через трансляції наживо.

Потім Зеленський попрямував до дзвона під пішохідним мостом, де дитина, чий батько загинув рівно рік тому, захищаючи країну, запустила передзвін дзвонів в різних містах України. У цій же частині, саунд-продюсером якої виступив Євген Філатов (The Maneken), покладання квітів загиблим супроводжувалося вокалізом та грою на сопілці від ONUKA.

Наступну частину Ходи визначили виносом прапора України. З підняттям національного символу військовий хор почав акапельне виконання Гімну України, яке поступово переросло в масштабне музично-хореографічне дійство. Вперше в історії Гімн України звучав більш ніж 7 хвилин у виконанні понад 600 голосів. Виконала його частину, зокрема, і співачка Тіна Кароль, яка вразила розкішною білою сукнею.

У заключній частині Ходи Президент України вручив державні нагороди. Зокрема, орденом "За заслуги" ІІ ступеня відзначив чемпіона з греко-римської боротьби на других Європейських іграх Жана Беленюка - новообраного нардепа, 10-й номер у виборчому списку президентської партії "Слуга народу". 

По тому від парку Шевченка у Києві до головної площі країни рушила альтернативна хода - "Марш захисників України". 

За даними поліції, загалом участь у святкуваннях у Києві взяли близько 50 тисяч осіб. Не обійшлося і без "ексцесів": один чоловік заліз на металеві конструкції, встановлені до Дня Незалежності, і погрожував правоохоронцям "гранатою". Виявилося, що такого у чоловіка не було. Також у столиці сьогодні влаштовували акцію під Офісом Президента.

Водночас Зеленський влаштував прийом до Дня Незалежності у Маріїнському палаці. Туди завітав і його "попередник" - п'ятий президент Петро Порошенко, якого не було на урочистій частині на Майдані. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Мультимедіа

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,360.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,993.82