У Києві у новому форматі відсвяткували День Незалежності: як це було

КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Україні у новому форматі відзначили День Незалежності - замість військового параду, який відбувався кілька років поспіль - влаштували захід під назвою "Хода гідності", який зрежисували відомі в українському шоу-бізнесі Алан Бадоєв та Олена Коляденко, передає УНН.