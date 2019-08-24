Поліція підрахувала кількість учасників урочистостей до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У святкуваннях із нагоди відзначення Дня Незалежності України у Києві взяли участь близько 50 тисяч осіб. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"На даний час основні заходи закінчилися. У ході брало участь приблизно 12 тисяч учасників, за маршрутом руху було близько 20-ти тисяч осіб, а вже на Майдані Незалежності загалом зібралося близько 50-ти тисяч громадян", - повідомив Крищенко.
Нагадаємо, у День Незалежності у центрі Києва чоловік на металевих конструкціях погрожував "гранатою". За даними поліції, після інциденту його доставляли до управління поліції.