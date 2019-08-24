Полиция подсчитала число участников торжеств ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В торжествах по случаю Дня Независимости Украины в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"В настоящее время основные мероприятия закончились. В шествии участвовало примерно 12 тысяч участников, по маршруту движения было около 20-ти тысяч человек, а уже на Майдане Независимости в общем собралось около 50 тысяч граждан", - сообщил Корищенко.
Напомним, в День Независимости в центре Киева мужчина на металлических конструкциях угрожал "гранатой"". По данным полиции, после инцидента его доставляли в управление полиции.