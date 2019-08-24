Полиция подсчитала число участников торжеств ко Дню Независимости

"В настоящее время основные мероприятия закончились. В шествии участвовало примерно 12 тысяч участников, по маршруту движения было около 20-ти тысяч человек, а уже на Майдане Независимости в общем собралось около 50 тысяч граждан", - сообщил Корищенко.

Напомним, в День Независимости в центре Киева мужчина на металлических конструкциях угрожал "гранатой"". По данным полиции, после инцидента его доставляли в управление полиции.