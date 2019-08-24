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6 марта, 19:19 • 125280 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135589 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125020 просмотра

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6 марта, 14:10 • 127437 просмотра

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В Киеве в новом формате отпраздновали День Независимости: как это было

В Киеве в новом формате отпраздновали День Независимости: как это было

Киев  •  УНН

 • 35248 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Украине в новом формате отметили День Независимости - вместо военного парада, который проходил несколько лет подряд - устроили мероприятие под названием "Шествие достоинства", который срежиссировали известные в украинском шоу-бизнесе Алан Бадоев и Елена Коляденко, передает УНН.

Участие в торжествах по случаю 28-й годовщины независимости Украины приняли Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Примечательно, что на торжествах не заметили руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, который часто сопровождает Президента. Он, по данным СМИ, якобы находился за границей. Однако, были на торжествах представители США - Курт Волкер и Уильям Тейлор.

Началось все около 9:30 на Аллее Героев Небесной Сотни, откуда к народу обратился Президент. После этого Глава государства объявил минуту молчания по погибшим героям: ровно 100 шагов памяти каждого украинца, ровно 100 ударов сердца погибших, вся страна прошла в прямом эфире вместе с Президентом. Некоторые города наблюдали за торжествами по трансляции в прямом эфире.

Затем Зеленский направился к колоколу под пешеходным мостом, где ребенок, чей отец погиб ровно год назад, защищая страну, запустил перезвон колоколов в разных городах Украины. В этой же части, саунд-продюсером которой выступил Евгений Филатов (The Maneken), возложение цветов погибшим сопровождалось вокализом и игрой на сопеле от ONUKA.

Следующую часть Шествия ознаменовали выносом флага Украины. С поднятием национального символа военный хор начал акапельное исполнение Гимна Украины, которое постепенно переросло в масштабное музыкально-хореографическое действо. Впервые в истории Гимн Украины звучал дольше 7 минут в исполнении более 600 голосов. Выполнила его часть в том числе и певица Тина Кароль, которая поразила роскошным белым платьем.

В заключительной части Шествия Президент Украины вручил государственные награды. В частности, орденом "За заслуги" II степени отметил чемпиона по греко-римской борьбе на вторых Европейских играх Жана Беленюка - новоизбранного нардепа, 10-й номер в избирательном списке президентской партии "Слуга народа".

Потом от парка Шевченко в Киеве до главной площади страны двинулась альтернативное шествие - "Марш защитников Украины".

По данным полиции, всего участие в торжествах в Киеве приняли около 50 тысяч человек. Не обошлось и без "эксцессов": один мужчина залез на металлические конструкции, установленные ко Дню Независимости, и угрожал стражам порядка "гранатой". Оказалось, что такого у мужчины не было. Также в столице сегодня устраивали акцию под Офисом Президента.

В то же время Зеленский устроил прием ко Дню Независимости в Мариинском дворце. Туда пришел и его "предшественник" - пятый президент Петр Порошенко, которого не было на торжественной части на Майдане.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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