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У Києві "мінували" апеляційний суд

У Києві "мінували" апеляційний суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сьогодні невідома особа повідомила про замінування Київського апеляційного суду, вибухових пристроїв не виявили. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.

"Телефонний дзвінок про замінування був. Приїхали правоохоронці, все оглянули, тому наразі суд працює в штатному режимі", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, у столиці правоохоронці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування Дарницького залізничного вокзалу у столиці.

Також нагадаємо, нещодавно у місті Дрогобич на Львівщині вночі анонім повідомив про загрозу вибуху на залізничній станції.

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