У Києві "мінували" апеляційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сьогодні невідома особа повідомила про замінування Київського апеляційного суду, вибухових пристроїв не виявили. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
"Телефонний дзвінок про замінування був. Приїхали правоохоронці, все оглянули, тому наразі суд працює в штатному режимі", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, у столиці правоохоронці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування Дарницького залізничного вокзалу у столиці.
Також нагадаємо, нещодавно у місті Дрогобич на Львівщині вночі анонім повідомив про загрозу вибуху на залізничній станції.