В Киеве "минировали" апелляционный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня неизвестный сообщил о заминировании Киевского апелляционного суда, взрывных устройств не обнаружили. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Телефонный звонок о заминировании был. Приехали правоохранители, все осмотрели, поэтому на данный момент суд работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Напомним, в столице правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании Дарницкого железнодорожного вокзала в столице.
Также напомним, недавно в городе Дрогобыч Львовской области ночью аноним сообщил об угрозе взрыва на железнодорожной станции.