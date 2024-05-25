У Харкові знову пролунав вибух: попередньо - центральні райони
Київ • УНН
Вибух знову пролунав у Харкові. За словами міського голови Терехова, попередньо - центральні райони.
У Харкові знову пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"Вибух у Харкові. Попередньо - центральні райони", - повідомив Терехов.
Згодом міський голова Харкова додав, що попередньо - район щільної житлової забудови.
"Щодо руйнувань та постраждалих - інформація уточнюється", - резюмував Терехов.
Нагадаємо
У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові кількість постраждалих зросла до 35. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.