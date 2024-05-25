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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове снова прогремел взрыв: предварительно - центральные районы

В Харькове снова прогремел взрыв: предварительно - центральные районы

Киев  •  УНН

25 мая 2024, 16:15  •  15010 просмотра

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Взрыв снова прогремел в Харькове. По словам городского головы Терехова, предварительно - центральные районы.

В Харькове снова прогремели взрывы. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"Взрыв в Харькове. Предварительно - центральные районы", - сообщил Терехов.

Впоследствии городской голова Харькова добавил, что предварительно – район плотной жилой застройки.

"Об разрушениях и пострадавших - информация уточняется", - резюмировал Терехов.

Напомним

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове количество пострадавших возросло до 35. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
kharkivХарьков
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