В Харькове снова прогремел взрыв: предварительно - центральные районы

Если бы у Украины было больше современных систем ПВО и авиации, то российский террор стал бы просто невозможным - Зеленский

Если бы Украина имела более адекватные, современные системы противовоздушной обороны и авиации, российские военно-воздушные силы уже потерпели бы такой же крах, как и их Черноморский флот, а российский террор стал бы просто невозможным.