У Держстатистики зафіксували зростання цін на житло
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Індекс цін у третьому кварталі 2018 року у порівнянні до аналогічного періоду минулого року становить 105,7%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.
Найбільше подорожчали однокімнатні квартири — індекс цін, до відповідного періоду 2017 року, зріс на 6,7%. Індекс цін на двокімнатні квартири за рік зріс на 5,2%, а на трикімнатні — на 4,3%.
Нагадаємо, нещодавно більшість забудовників були змушені підняти ціни на житло. Ймовірно, таке підвищення цін не останнє до кінця року, адже спостерігається зростання вартості будівельних матеріалів, зокрема цегла з початку року подорожчала на 45%.
Як повідомляв УНН, попри зростання цін забудовники не відчувають зниження попиту на житло. Тим більше, що великі забудовники, такі як наприклад “Київміськбуд” пропонують інвесторам фінансові інструменти, що спрощує процедуру набуття бажаного житла. Йдеться про розстрочку, іпотеку, а також знижки за умови стовідсоткової оплати.