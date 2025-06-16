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У Чехії відкриється новий центр для українців, у якому можна буде отримати консультації щодо роботи, житла, документів

Київ • УНН

 • 734 перегляди

У Празі створять "Центр єдності" для українців, де надаватимуть консультації з питань житла, роботи та правового статусу. Центр сприятиме інтеграції та добровільному поверненню в Україну.

У Чехії відкриється новий центр для українців, у якому можна буде отримати консультації щодо роботи, житла, документів

Чехія готується відкрити "Центр єдності", який слугуватиме контактним пунктом для низки типів консультацій, серед яких не тільки працевлаштування, але й добровільне повернення в Україну. 

Передає УНН із посиланням на Еuractiv.

Деталі

В рамках плану ЄС щодо підготовки до остаточного скасування тимчасового захисту, у столиці Чехії, Празі, буде створено "Центр єдності" для українців. Мета - допомога в інтеграції та добровільному поверненні.

"Центр єдності" також слугуватиме контактним пунктом для отримання консультацій з питань житла, працевлаштування та правового статусу. Додається, що відповідний центр не замінить роль офіційних державних установ.

Я був дуже відвертим з українською стороною: ми готові допомогти з центром єдності в Чехії, щоб допомогти людям, які хочуть повернутися [в Україну], але давайте будемо реалістами - багато з цих людей вже планують залишитися в країнах, де вони шукали притулку

 - заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан (STAN, ЄНП) у п'ятницю в Люксембурзі.

Довідково

Місце розташування установи в центрі Праги, запропонувала українська сторона, пише Еuractiv. Поки що проводять необхідні реконструкційні роботи.

Серед інших відомостей вказується, що ініціатива є частиною рекомендації Європейської комісії державам-членам. Це рекомендації у рамках підготовки до скоординованого переходу від статусу тимчасового захисту, який  триватиме до березня 2027 року.

Тимчасовий захист наразі охоплює майже 4,3 мільйона українців по всьому ЄС. Більшість з них проживають у Польщі, Німеччині та Чехії. Система забезпечує доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці для тих, хто тікає від російської агресії.

- пише видання. 

За нинішніх умов, коли це функціональний інструмент, який може забезпечити впевненість тим, хто втік від війни, продовження має сенс. Але саме на прохання Чеської Республіки польське головування також інтенсивно зосередилося на тому, що робити після закінчення війни – якщо ми побачимо якесь довгострокове припинення вогню, на яке ми всі сподіваємося

- заявив міністр внутрішніх справ Чехії.

Нагадаємо

Україна та Чехія провели переговори щодо постачання боєприпасів. Обговорили продовження програми "Чеська ініціатива", а також фінансування на 2025 рік та планування на 2026, враховуючи активність армії рф.

Минулого року Україні в рамках "чеської ініціативи" надійшло близько півтора мільйона снарядів різного калібру, цього року надійде ще 400 тисяч, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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